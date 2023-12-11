Юные вандалы забросали снегом Вечный огонь в Петербурге и нажили себе проблем

Дело было в городе Красное Село Красносельского района Петербурга. На дерзкое преступление юные вандалы пошли накануне около шести часов вечера. Получив сообщение на пульт дежурной части, полицейские тут же выехали на место, но хулиганов уже не застали. Впрочем, большой проблемой это не оказалось: уже вскоре двоих из них удалось найти. Ими оказались братья 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья.