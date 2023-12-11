Юные вандалы забросали снегом Вечный огонь в Петербурге и нажили себе проблем
МВД: В Петербурге поймали подростков, которые затушили Вечный огонь снегом
В Санкт-Петербурге подростки потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Видео инцидента опубликовало петербургское Управление МВД.
Подростки забросали Вечный огонь снегом в Санкт-Петербурге. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Дело было в городе Красное Село Красносельского района Петербурга. На дерзкое преступление юные вандалы пошли накануне около шести часов вечера. Получив сообщение на пульт дежурной части, полицейские тут же выехали на место, но хулиганов уже не застали. Впрочем, большой проблемой это не оказалось: уже вскоре двоих из них удалось найти. Ими оказались братья 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья.
С молодыми беспредельщиками провели беседу и передали родителям. Теперь по факту инцидента проводится проверка.
Не исключено, что после этой истории полиция возбудит уголовное дело, как это произошло недавно в Саратове. Там подростки также потушили Вечный огонь, воспользовавшись точно таким же методом, засыпали пламя снегом.