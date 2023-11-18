В Москве бездомный попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе

В Москве бездомный разбросал венки и попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Он задержан.

"Сегодня ночью 49-летний злоумышленник, находясь на территории мемориального комплекса "Поклонная гора", попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, повредив их", — говорится в опубликованном сообщении.

Вандал уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны" (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). В ближайшее время будет решён вопрос о его заключении под стражу.

По данным Mash, акт вандализма и осквернения мемориала совершил бездомный мужчина по имени Артур Б.