В Волгограде задержали двух студенток, прикуривших от Вечного огня

В Волгограде две девушки решили прикурить сигарету оригинальным способом и использовать для этих целей Вечный огонь. Нарушительниц буквально в считаные мгновения задержали бдительные сотрудники ППС, по факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

В Волгограде задержали двух девушек, прикуривших от Вечного огня. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Инцидент произошёл в ночь на 15 ноября. Как рассказали в полиции, злоумышленницами оказались две студентки (21 и 24 лет) одного из волгоградских вузов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Студенткам может быть инкриминирована статья 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

"Санкция вышеуказанной статьи УК РФ предполагает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трёх месяцев", — информирует ведомство.