Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам
Мемориал памяти воинам-афганцам в Мурманске до осквернения. Фото © телеграм-канал мэра Мурманска Игоря Мораря
Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам: она сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской. Видео акта вандализма публикует SHOT.
Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам. Видео © SHOT
Телеграм-канал уточняет, что мурманчанка могла действовать под влиянием украинских мошенников. Сейчас полицейские ищут злоумышленницу.
Мэр Мурманска Игорь Морарь выразил надежду, что виновную оперативно найдут и привлекут к ответственности.
"Сегодня был осквернён мемориал памяти воинам-афганцам, он был расписан краской. Я искренне надеюсь, что тот, кто это сделал, не понимал смысла и последствий своего поступка. Не осознавал, сколько боли он причиняет тем, кто потерял своих родных, близких на войне в Афганистане. В нашем городе всегда бережно относились к памяти героев, защищавших Родину и интересы Отечества во все времена", — написал градоначальник в телеграм-канале.
А ранее в Казахстане снесли памятник Ленину, однако подрядчик оправдывается тем, что это произошло случайно во время подготовки объекта к реставрации. В Сети тем временем появилось видео, на котором заметно, как бульдозер цепляет ковшом основание памятника, после чего фигура вождя падает и раскалывается.