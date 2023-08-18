Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам

"Сегодня был осквернён мемориал памяти воинам-афганцам, он был расписан краской. Я искренне надеюсь, что тот, кто это сделал, не понимал смысла и последствий своего поступка. Не осознавал, сколько боли он причиняет тем, кто потерял своих родных, близких на войне в Афганистане. В нашем городе всегда бережно относились к памяти героев, защищавших Родину и интересы Отечества во все времена", — написал градоначальник в телеграм-канале.