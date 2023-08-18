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18 августа, 15:26

Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам

<p>Мемориал памяти воинам-афганцам в Мурманске до осквернения. Фото © телеграм-канал мэра Мурманска <a href="https://t.me/morar_51/2666" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игоря Мораря</a></p>

Мемориал памяти воинам-афганцам в Мурманске до осквернения. Фото © телеграм-канал мэра Мурманска Игоря Мораря

Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам: она сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской. Видео акта вандализма публикует SHOT.

Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам. Видео © SHOT

Телеграм-канал уточняет, что мурманчанка могла действовать под влиянием украинских мошенников. Сейчас полицейские ищут злоумышленницу.

Мэр Мурманска Игорь Морарь выразил надежду, что виновную оперативно найдут и привлекут к ответственности.

"Сегодня был осквернён мемориал памяти воинам-афганцам, он был расписан краской. Я искренне надеюсь, что тот, кто это сделал, не понимал смысла и последствий своего поступка. Не осознавал, сколько боли он причиняет тем, кто потерял своих родных, близких на войне в Афганистане. В нашем городе всегда бережно относились к памяти героев, защищавших Родину и интересы Отечества во все времена", написал градоначальник в телеграм-канале.

В Киеве облили красной краской и исписали бюсты советских партизан

В Киеве облили красной краской и исписали бюсты советских партизан

А ранее в Казахстане снесли памятник Ленину, однако подрядчик оправдывается тем, что это произошло случайно во время подготовки объекта к реставрации. В Сети тем временем появилось видео, на котором заметно, как бульдозер цепляет ковшом основание памятника, после чего фигура вождя падает и раскалывается.

Александра Вишнякова
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