В Казахстане бульдозер "случайно" снёс памятник Ленину во время подготовки к реставрации

В городе Алтае, Казахстан, снесли памятник Ленину, однако подрядчик оправдывается тем, что это произошло случайно во время подготовки объекта к реставрации.

В Казахстане "случайно" снесли памятник Ленину. Видео © VK / Новости Усть-Каменогорска и ВКО

Однако в Сети появилось видео, на котором видно, что бульдозер цепляет ковшом основание памятника, после чего фигура вождя падает и раскалывается. По данным местных СМИ, монумент якобы собирались отреставрировать, заменив плиты у подножия, а упал Ленин "случайно".

"По данному факту началось досудебное расследование по части 1 статьи 203 Уголовного кодекса Казахстана "Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства", — сказали в департаменте полиции области.

Если вина подрядчика будет доказана, то участники сноса получат от трёх до семи лет тюрьмы. В мэрии пообещали восстановить памятник в кратчайшие сроки и вернуть на место.