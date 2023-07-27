Украинцы накинули петлю на шею Брежневу

К слову, памятник Брежневу в Каменском — прижизненный. Его установили в 1976 году. Он считался городской достопримечательностью, поэтому власти не снесли его во время кампании по декоммунизации. После начала специальной военной операции радикальные активисты требовали избавиться от бюста, но муниципалитет отмечал, что демонтаж потребует дополнительного финансирования, а "в период военного положения расходы из городского бюджета прежде всего направляются на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны". Так, Брежнев "простоял" в центре родного города до сегодняшнего вечера.