Украинцы накинули петлю на шею Брежневу
На родине Брежнева в Днепропетровской области ликвидировали его прижизненный бюст
Власти города Каменское Днепропетровской области под давлением общественности всё-таки убрали бюст бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы. Памятник знаменитому уроженцу этого города планируют перенести на территорию местного исторического музея.
На родине Брежнева в Днепропетровской области ликвидировали его прижизненный бюст. Видео © Telegram / Политика страны
К слову, памятник Брежневу в Каменском — прижизненный. Его установили в 1976 году. Он считался городской достопримечательностью, поэтому власти не снесли его во время кампании по декоммунизации. После начала специальной военной операции радикальные активисты требовали избавиться от бюста, но муниципалитет отмечал, что демонтаж потребует дополнительного финансирования, а "в период военного положения расходы из городского бюджета прежде всего направляются на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны". Так, Брежнев "простоял" в центре родного города до сегодняшнего вечера.
Напомним, что борьба с советским "наследием" в виде памятников продолжается на Украине уже не первый год, но значительно усилилась с начала СВО. Доходит до абсурда: советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик предложил установить памятник чебуреку на месте монумента "Родина-мать".