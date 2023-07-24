Во Львове попытались украсть останки советского разведчика

В украинском Львове неизвестные попытались украсть останки Героя СССР разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в телеграм-канале.

"Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная", — написал он.

Теперь же правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. При этом Садовой подчеркнул, что городу Кузнецов не нужен, но власти его останки "просто так не отдадут".

Николай Кузнецов был сотрудником органов безопасности, он входил в разведывательно-диверсионный отряд "Победители", который действовал в 1942–1944 годах на территории временно оккупированных вермахтом Ровенской и Львовской областей. Погиб разведчик 9 марта 1944-го на Украине.