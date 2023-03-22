"Война с мёртвыми": Украина шокировала планами выкопать останки красноармейцев и развеять прах над полем

На Украине начался новый этап "войны с мёртвыми", заявил российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. Так он прокомментировал решение властей Тернополя выкопать останки советских воинов, чтобы перезахоронить "в поле".

"Для украинских властей это, конечно, новый опыт. Потому что раньше они воевали просто с памятниками — Пушкину, Гоголю, Суворову, советским солдатам и вообще всем, кто имел хоть какое-то отношение к России. Но выбрасывать в чистое поле прах советских солдат, погибших в ходе освобождения Украины, — это новый этап глумления над памятью предков, "войны с мёртвыми", — сказал Безпалько в беседе с РИА ФАН.

При этом украинские власти воюют с живыми не менее активно и делают это не менее подло: начиная с массового сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе и заканчивая гибелью мирных жителей от массированных обстрелов Донецка, подчеркнул эксперт.

"Особенно страшным стал пример, когда украинские войска расстреляли из HIMARS машину скорой помощи, прибывшую на место, чтобы забрать раненых. Всё это выглядит не менее подло и по-скотски, чем то, что власти Украины делают с прахом павших защитников", — сказал политолог.

По словам Безпалько, примеру тернопольских чиновников теперь могут последовать и другие регионы Незалежной, поскольку они "давно соревнуются между собой в том, кто совершит в адрес России поступок резче, наглее и подлее".

"Они постоянно пытаются сделать что-то такое, что ещё больше шокирует нормальных людей и одновременно позволит им выслужиться перед своими западными хозяевами. <...> Надругаться над прахом павших солдат может только окончательно расчеловеченное общество. Именно по этому пути сегодня и шагает Украина", — заключил эксперт.