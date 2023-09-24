Вандалы разрушили стелу героям-пограничникам в Тверской области

Неизвестные вандалы разрушили стелу в честь героев-пограничников в городе Бологое Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК РФ.

"В ночь на 23 сентября текущего года в городе Бологое неизвестные лица разрушили стелу, посвящённую героям-пограничникам. <…> Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — заявили в ведомстве.

А районная прокуратура поставила на контроль ход проверочных мероприятий и принятие процессуального решения по факту произошедшего.

Стела "Пограничникам всех поколений" в городе Бологое была установлена 28 мая 2023 года рядом с мемориальным комплексом "Вечный огонь" в честь 105-летнего юбилея создания Пограничных войск. Инициаторами возведения памятника стали ветераны этого рода войск, проживающие в Бологовском районе.