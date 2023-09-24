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24 сентября, 17:53

Вандалы разрушили стелу героям-пограничникам в Тверской области

Прокуратура взяла на контроль дело об осквернении стелы пограничникам в Бологом

<p>Вандалы разрушили стелу героям-пограничникам в Тверской области. Обложка © <a href="https://vk.com/anonimbologoe?w=wall-63322771_823731" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / АНОНИМНОЕ БОЛОГОЕ</a></p>

Вандалы разрушили стелу героям-пограничникам в Тверской области. Обложка © VK / АНОНИМНОЕ БОЛОГОЕ

Неизвестные вандалы разрушили стелу в честь героев-пограничников в городе Бологое Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК РФ.

"В ночь на 23 сентября текущего года в городе Бологое неизвестные лица разрушили стелу, посвящённую героям-пограничникам. <…> Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", заявили в ведомстве.

А районная прокуратура поставила на контроль ход проверочных мероприятий и принятие процессуального решения по факту произошедшего.

Стела "Пограничникам всех поколений" в городе Бологое была установлена 28 мая 2023 года рядом с мемориальным комплексом "Вечный огонь" в честь 105-летнего юбилея создания Пограничных войск. Инициаторами возведения памятника стали ветераны этого рода войск, проживающие в Бологовском районе.

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А 11 сентября в Молдавии вандалы осквернили матерными надписями и лозунгом украинских националистов памятник советским танкистам. Инцидент произошёл в городе Корнешты Унгенского района.

Юрий Лысенко
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