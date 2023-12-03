Саратовские подростки попытались потушить Вечный огонь снегом и заработали уголовку
В Саратове возбудили дело на подростков, забросавших Вечный огонь снегом
В Саратове подростки забросали Вечный огонь снегом. Обложка © Telegram / "Жесть Саратов"
В Саратове подростки забросали снегом Вечный огонь, против них возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Ранее в соцсетях появились фото, на которых один из несовершеннолетних сидит у мемориала в балаклаве.
"События происходили на месте братской могилы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", — отметили в ведомстве.
Инцидент произошёл на Театральной площади. Уточняется, что проверка по данному факту была организована по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
Ранее Лайф писал, что жительницу Саратова оштрафовали на 30 тысяч рублей за осквернение братской могилы. Ей грозил арест на срок до трёх месяцев, но фигурантка в положении, поэтому получила менее строгое наказание.