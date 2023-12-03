Саратовские подростки попытались потушить Вечный огонь снегом и заработали уголовку

В Саратове подростки забросали снегом Вечный огонь, против них возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Ранее в соцсетях появились фото, на которых один из несовершеннолетних сидит у мемориала в балаклаве.

"События происходили на месте братской могилы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", — отметили в ведомстве.

Инцидент произошёл на Театральной площади. Уточняется, что проверка по данному факту была организована по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.