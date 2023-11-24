Жительница Саратова, плюнувшая в Вечный огонь, из-за беременности отделалась штрафом

В Саратове вынесли приговор 20-летней местной жительнице Альбине Б., которая прошлой весной сняла на видео, как она плюётся в Вечный огонь, и сама же выложила кадры в соцсеть. Девушку признали виновной по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). По этой статье ей грозил арест на срок до трёх месяцев, но дело ограничилось только штрафом — фигурантка оказалась в положении.

"Суд с учётом личности подсудимой, её состояния беременности назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — сообщили в прокуратуре.

Резонансное преступление произошло в ночь на 18 марта 2023 года. Обвиняемая вместе с подругой устроили пьяные танцы возле памятника Борцам социалистической революции 1917 года на Театральной площади и засняли всё на видео. В какой-то момент девушка ударила рукой по конструкции и плюнула в пламя Вечного огня.