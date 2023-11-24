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24 ноября, 12:08

Жительница Саратова, плюнувшая в Вечный огонь, из-за беременности отделалась штрафом

СК РФ: Жительницу Саратова оштрафовали на 30 тыс. за осквернение братской могилы

<p>Девушка, плюнувшая в Вечный огонь, знакомится с материалами дела. Фото © СУ СК по Саратовской области</p>

Девушка, плюнувшая в Вечный огонь, знакомится с материалами дела. Фото © СУ СК по Саратовской области

В Саратове вынесли приговор 20-летней местной жительнице Альбине Б., которая прошлой весной сняла на видео, как она плюётся в Вечный огонь, и сама же выложила кадры в соцсеть. Девушку признали виновной по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). По этой статье ей грозил арест на срок до трёх месяцев, но дело ограничилось только штрафом — фигурантка оказалась в положении.

"Суд с учётом личности подсудимой, её состояния беременности назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — сообщили в прокуратуре.

Резонансное преступление произошло в ночь на 18 марта 2023 года. Обвиняемая вместе с подругой устроили пьяные танцы возле памятника Борцам социалистической революции 1917 года на Театральной площади и засняли всё на видео. В какой-то момент девушка ударила рукой по конструкции и плюнула в пламя Вечного огня.

В Москве бездомный попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе

В Москве бездомный попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе

А ранее в Волгограде две девушки решили прикурить сигарету оригинальным способом и использовать для этих целей Вечный огонь. Нарушительниц буквально в считаные мгновения задержали бдительные сотрудники ППС, по факту случившегося проводится проверка.

Марина Калегина
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