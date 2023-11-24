Тайник с гранатами нашли в стволе дерева возле АЗС в Курской области
Тайник с боеприпасами в разломе лиственницы обнаружили возле Курской АЗС. Сейчас оперативники разыскивают причастных к незаконному обороту оружия.
Полицейские нашли схрон при отработке информации по незаконному обороту боеприпасов. Тайник располагался внутри старого дерева. Оперативники изъяли боевую гранату РГД-5, готовую к применению, а также отметили, что, судя по царапинам в расщелине, там могли хранить и другое оружие, сообщил SHOT.
Схрон был сделан вблизи АЗС на улице Пост Кривец, напротив Стрелецкого озера. Сотрудники ОМОНа осмотрели прилегающие территории, других боеприпасов не обнаружили.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ