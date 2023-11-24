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24 ноября, 10:38

Тайник с гранатами нашли в стволе дерева возле АЗС в Курской области

Тайник с боеприпасами в разломе лиственницы обнаружили возле Курской АЗС. Сейчас оперативники разыскивают причастных к незаконному обороту оружия.

Полицейские нашли схрон при отработке информации по незаконному обороту боеприпасов. Тайник располагался внутри старого дерева. Оперативники изъяли боевую гранату РГД-5, готовую к применению, а также отметили, что, судя по царапинам в расщелине, там могли хранить и другое оружие, сообщил SHOT.

Схрон был сделан вблизи АЗС на улице Пост Кривец, напротив Стрелецкого озера. Сотрудники ОМОНа осмотрели прилегающие территории, других боеприпасов не обнаружили.

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А ранее сегодня в Москве эвакуировали многоэтажку из-за того, что в подъезде нашли две гранаты, предположительно, времён Великой Отечественной.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александра Мышляева
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