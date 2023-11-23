Аэропорт Перми эвакуировали из-за подозрительной посылки с "боеприпасами"

"В грузовом комплексе аэропорта Перми при досмотре с помощью интроскопа инспектор обнаружил подозрительные посылки, которые по своей форме и составу были похожи на боеприпасы. В связи с этим по регламенту грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован, вызваны сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники", — говорится в сообщении воздушной гавани.