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23 ноября, 15:17

Аэропорт Перми эвакуировали из-за подозрительной посылки с "боеприпасами"

Аэропорт Перми эвакуировали из-за подозрительной посылки, внутри которой были предметы, похожие на боеприпасы.

"В грузовом комплексе аэропорта Перми при досмотре с помощью интроскопа инспектор обнаружил подозрительные посылки, которые по своей форме и составу были похожи на боеприпасы. В связи с этим по регламенту грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован, вызваны сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники", — говорится в сообщении воздушной гавани.

В итоге опасных предметов обнаружено не было. Инцидент не повлиял на работу пассажирского терминала и обслуживание рейсов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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А ранее сегодня в Москве эвакуировали многоэтажку из-за того, что в подъезде нашли две гранаты, предположительно, времён Великой Отечественной.

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ТАСС / Ura.ru

Александра Вишнякова
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