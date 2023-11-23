"Мисс Вселенная – 2021" обвинила сотрудников стамбульского аэропорта в краже на 2 млн рублей

Полли Каннабис ("мисс Вселенная – 2021" и ведущая программы "Красивое шоу") по хитрой схеме обокрали в аэропорту Стамбула. Общая сумма похищенного превышает два миллиона рублей. Об этом сообщил SHOT.

Полли Каннабис рассказывает о том, как из её сумки пропали вещи. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, из чемодана девушки исчезли кольца, серьги и прочие ювелирные изделия от Bulgari и Roberto Coin общей суммой на 2,2 миллиона рублей. Модель убеждена, что это дело рук организованной банды профессиональных и действующих по грамотному плану воров.

Телеведущая на днях отправлялась из аэропорта Стамбула в Минск рейсом авиакомпании "Белавиа", чтобы навестить маму на день рождения. Она сдала багаж и оставила себе небольшой чемодан для ручной клади, в котором были драгоценности. Первые тревожные звоночки начались перед самым началом посадки.

Сперва ей сообщили, что ручную кладь, как и основной багаж, придётся сдать в багажный отсек, так как на самолёте больше нет места. При этом служащий воздушный гавани, принимавший сумку, с особым вниманием разглядывал молнии и замки чемоданчика девушки.

После прибытия в Минск модель получила багаж на руки, но никаких драгоценностей в нём уже не было. Она сообщила о краже белорусской полиции и вылетела обратно в Стамбул, где тоже сообщила правоохранителям о хищении. Тут выяснилось ещё одно странное обстоятельство: записи камер турецкого аэропорта обрывались на ключевых моментах пути багажа телеведущей, а иногда изображение было смазано. Каннабис сделала вывод, что в воздушной гавани Турции орудует грамотно организованная группа воров, жертвами которой становятся богатые пассажиры. Стамбульская полиция завела уголовное дело в связи с кражей.

Полли Каннабис — супермодель из Белоруссии, участвовавшая в международных конкурсах красоты, и ведущая "Красивое шоу" на телеканале ТНТ. В 2021 году она выиграла Miss Top Model Universe 2021. Также она становилась финалисткой конкурсов Miss Earth и Miss Grand. За свою модельную карьеру она завоевала 27 титулов, благодаря чему была номинирована на внесение в Книгу рекордов Гиннесса.