Полтонны красной икры: Украинец обнёс рыбный склад на Сахалине почти на 2 млн рублей
SHOT: Украинец украл с завода на Сахалине полтонны красной икры на 2 млн рублей
Украинец с безработным подельником украл полтонны красной икры с рыбоперерабатывающего завода в Южно-Сахалинске. По данным SHOT, мужчины вынесли 40 пластиковых контейнеров деликатеса.
По данным канала, четыре десятка контейнеров икры недосчитались сотрудники завода, которые пришли на утреннюю смену. В них находилось 500 кг красной икры примерно на 1,8 млн рублей.
Уже на следующий день полицейские задержали 34-летнего уроженца Украины по имени Антон. Ровно год назад он получил временное убежище в России на полгода, не продлил его и скрылся от органов. Как оказалось, икру он украл вместе с подельником — 45-летним безработным местным жителем. Приятели за столь короткое время успели сбыть большую часть продукта — осталось всего 22,5 кг.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая группой в особо крупном размере". Максимальное наказание — десять лет колонии.
Ранее в Хабаровске двое мужчин ограбили дом, пока хозяева спали. Воры вынесли имущества на более чем три миллиона рублей, в том числе наличными деньгами.
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