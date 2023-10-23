Разнёс витрины палкой: Дерзкое ограбление ювелирного салона в Приморье попало на видео

Вор в балаклаве и с деревянной палкой разнёс ювелирный магазин в Большом Камне и вынес украшений на 200 тысяч рублей. Судя по опубликованным кадрам, с собой преступник захватил не только ювелирку, но и битые стёкла.

Вор разнёс салон в Приморье и вынес ювелирку на 200 тысяч рублей. Видео © t.me / Полиция Приморья

На предоставленных полицией кадрах видно, что мужчина врывается в расположенный на улице Карла Маркса магазин и начинает колотить палкой витрины. В этот момент в ювелирном салоне находилась продавец, которая от страха убежала в подсобное помещение и вызвала правоохранителей. Судя по кадрам, мужчина действовал быстро: он складывал в рюкзак всё, до чего смогли дотянуться руки, в том числе и битые стёкла витрин.

Дерзкого грабителя оперативно задержали. Им оказался 35-летний приморец, которые ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Украденные украшения у него изъяли.