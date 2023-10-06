Кикбоксера Эмина Паняна ограбили на 1 млн рублей в "Москве-Сити"
Эмин Панян. Фото © Vk.com / Эмин Панян
Кикбоксера и строительного бизнесмена Эмина Паняна развели более чем на 1 млн рублей. Деньги он отдал якобы на "зарплаты" рабочим своего подрядчика.
По данным SHOT, 36-летний бизнесмен встретился в "Москве-Сити" с представителем компании-подрядчика. Тот пообещал, что его работники всё выполнят в срок, но нужно внести наперёд один миллион рублей на зарплаты. Панян выплатил деньги, но подрядчик перестал выходить на связь.
Кикбоксер обратился в полицию. Сейчас правоохранители ищут обманщика.
А ранее на крупную сумму в "Москве-Сити" развели футболиста тульского "Арсенала" Алексея Померко. Он отдал два миллиона рублей при покупке криптовалюты. Предполагаемого мошенника, который передвигается на "гелендвагене", сейчас ищут.