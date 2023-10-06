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6 октября, 05:33

Кикбоксера Эмина Паняна ограбили на 1 млн рублей в "Москве-Сити"

<p>Эмин Панян. Фото © Vk.com / <a href="https://vk.com/emin73?z=photo15979136_457243006/album15979136_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эмин Панян</a></p>

Эмин Панян. Фото © Vk.com / Эмин Панян

Кикбоксера и строительного бизнесмена Эмина Паняна развели более чем на 1 млн рублей. Деньги он отдал якобы на "зарплаты" рабочим своего подрядчика.

По данным SHOT, 36-летний бизнесмен встретился в "Москве-Сити" с представителем компании-подрядчика. Тот пообещал, что его работники всё выполнят в срок, но нужно внести наперёд один миллион рублей на зарплаты. Панян выплатил деньги, но подрядчик перестал выходить на связь.

Кикбоксер обратился в полицию. Сейчас правоохранители ищут обманщика.

Тренера по лыжным гонкам развели от имени Вяльбе на более чем 2 млн рублей

Тренера по лыжным гонкам развели от имени Вяльбе на более чем 2 млн рублей

А ранее на крупную сумму в "Москве-Сити" развели футболиста тульского "Арсенала" Алексея Померко. Он отдал два миллиона рублей при покупке криптовалюты. Предполагаемого мошенника, который передвигается на "гелендвагене", сейчас ищут.

Александра Вишнякова
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