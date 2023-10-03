Тренера по лыжным гонкам развели от имени Вяльбе на более чем 2 млн рублей

Мошенники обманули старшего тренера юниорской сборной России по лыжным гонкам Владимира Тимофеева более чем на два миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT. Злоумышленники при этом действовали от имени президента Федерации лыжного спорта Елены Вяльбе.

Уточняется, что 70-летний заслуженный тренер России получил сообщение в телеграме с аккаунта якобы Елены Вяльбе. Ему рассказали, что скоро с ним свяжется некий куратор от главы Федерации лыжного спорта Максим Дегтерёв. Этот человек сообщил Тимофееву, что неизвестные пытались снять с его счёта все деньги. После этого с ним связался "сотрудник ФСБ" и велел ему срочно перевести средства на безопасные счета.

Затем тренер пошёл в банк, снял деньги, а после дважды встретился в Балашихе с курьером, который приезжал на самокате. В общей сложности он отдал мошенникам 2 миллиона 150 тысяч рублей. На вид курьеру около 30 лет, по отделам полиции разослали ориентировку на него.