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2 октября, 12:24

Мошенники украли у москвички более 2,6 млн рублей, используя новую схему с SIM-картой

Жительница Москвы открыла файл из СМС и лишилась более 2,6 млн рублей

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью SIM-карт, на которую повелась 47-летняя москвичка. В итоге аферисты украли у неё более 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником техподдержки оператора связи и заявил о необходимости обновить настройки SIM-карты, чтобы её не заблокировали. После этого мошенник прислал сообщение с файлом якобы для обновления системы, который жертва без раздумий загрузила. Однако на самом деле это был вирус, с помощью которого преступники получили удалённый доступ к телефону.

Они сообщили, что для успешного обновления москвичке нужно положить телефон экраном вниз и не трогать до конца обновления. В итоге на протяжении двух часов потерпевшая находилась на связи с мужчиной и женщиной, которую он представил как менеджера.

"После этого потерпевшая не обнаружила на экране приложений банков, злоумышленники сообщили, что необходимо просто перезагрузить телефон, а затем заблокировали женщину", — уточнили в ведомстве.

Потерпевшая начала беспокоиться, а когда узнала, что доступ к мобильному банку оказался заблокирован, обратилась в отделение, запросила выписку и ужаснулась — со счётов было списано более 2,6 миллиона рублей. Теперь в деле разбираются правоохранители, дело находится на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре.

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Обложка ©

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Николь Вербер
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