82-летний изобретатель из Москвы решил спасти из беды подругу и лишился всех сбережений

В столице пенсионер-изобретатель лишился 200 тысяч рублей из-за уловок не менее изобретательных мошенников, которые убедили его, что деньги нужны его якобы заболевшей подруге. Пожилой мужчина собрал запрошенную сумму и передал злоумышленникам. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 82-летнему учёному – разработчику формул для стабилизации химических элементов и композиций для вспенивания резиновых смесей, на которые у него оформлено более 20 патентов, позвонила женщина, представившаяся Еленой. Она заявила, что попала в аварию, была госпитализирована в тяжёлом состоянии и сейчас остро нуждается в некоторых предметах гигиены и 900 тысячах рублей. Мужчина, у которого действительно была знакомая с таким именем, запереживал и ответил, что может собрать только 200 тысяч. Та, разумеется, отказываться не стала.

Учёный аккуратно сложил все сбережения в косметичку, положил её в пакет и отдал мужчине, который подъехал к его дому в 1-м Вражском переулке в центре Москвы. Уже после этого он сам позвонил своей знакомой Лене, которая рассказала ему, что не попадала в ДТП и с ней всё хорошо. Осознав, что попался на уловку мошенников, пенсионер обратился в полицию. Правоохранители начали проверку и поиски преступников.