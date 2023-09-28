Футболиста тульского "Арсенала" развели на 2 млн при покупке криптовалюты

Футболиста тульского "Арсенала" Алексея Померко развели на два миллиона рублей при покупке криптовалюты. Предполагаемого мошенника, который передвигается на "гелендвагене", сейчас ищут.

Как стало известно SHOT, Померко решил купить крипту и попросил своего друга — экс-футболиста молодёжной сборной России Вячеслава Дмитриева — съездить на сделку. Игрок "Арсенала" передал Дмитриеву 10 тысяч долларов, и тот отправился на встречу с продавцом криптовалюты в "Москву-Сити". Первая сделка прошла успешно, и продавец, представившийся Исламом, действительно перевёл деньги на криптокошелёк.

После этого Померко решил купить ещё крипты — и снова по той же схеме. Футболист дал другу ещё 24,5 тысячи долларов, и Дмитриев опять поехал в "Сити" на встречу с Исламом. Тот взял деньги, показал скрин перевода и быстро уехал на своём "гелендвагене". Но на этот раз деньги на криптокошелёк Померко так и не пришли. Итого игрок тульского "Арсенала" лишился около 2,3 миллиона рублей.

Дмитриев, поняв, что подвёл приятеля, пошёл в полицию. Ориентировка на авто предполагаемого мошенника разослана в отделы на территории Московской области.