Две гранаты нашли в подъезде дома на севере Москвы

А ранее Лайф рассказывал, как неизвестный сбросил гранату на территорию поликлиники в Петербурге. Парень перебросил через забор пакет и поспешил скрыться, однако напоследок после странного перформанса крикнул: "Там бомба!", чем не на шутку напугал прохожих. На место вызвали кинологов с собаками. Они проверили содержимое и обнаружили внутри гранату Ф-1 с запалом.