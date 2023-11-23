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Две гранаты нашли в подъезде дома на севере Москвы

23 ноября, 12:31

Shutterstock

Две гранаты нашли в подъезде многоэтажного дома в Старопетровском проезде на севере Москвы. Из-за опасной находки 60 человек эвакуировали, сообщает SHOT.

Снаряды, предположительно времён ВОВ, обнаружили при разгрузке мусоропровода. На месте работают экстренные службы.

В Киеве при взрыве гранаты в частном доме погибли два человека

В Киеве при взрыве гранаты в частном доме погибли два человека

А ранее Лайф рассказывал, как неизвестный сбросил гранату на территорию поликлиники в Петербурге. Парень перебросил через забор пакет и поспешил скрыться, однако напоследок после странного перформанса крикнул: "Там бомба!", чем не на шутку напугал прохожих. На место вызвали кинологов с собаками. Они проверили содержимое и обнаружили внутри гранату Ф-1 с запалом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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