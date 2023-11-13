Бросил, крикнул и сбежал: Петербуржец устроил перформанс с гранатой в поликлинике
В Петербурге неизвестный выбросил пакет с гранатой на территорию поликлиники
Неизвестный сбросил гранату на территорию поликлиники в Петербурге. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Mash на Мойке".
По его данным, всё произошло в медучреждении на улице Кустодиева. Парень перебросил через забор пакет и поспешил скрыться, однако напоследок после странного перформанса крикнул: "Там бомба!", чем не на шутку напугал проходящих мимо людей.
На место были вызваны специалисты и кинологи с собаками. Они проверили содержимое и обнаружили внутри гранату Ф-1 с запалом. При этом результаты экспертизы показали, что боеприпас не был снабжён взрывчатыми веществами.
Правоохранители изъяли видео с камер, по которым теперь пытаются найти злоумышленника — 20-летнего парня среднего роста и телосложения в коричневой куртке и джинсах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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