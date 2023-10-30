"Ладненько, всего доброго!": Вежливый "террорист" с гранатой довёл до паники работницу ветклиники в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина пришёл в ветеринарную клинику и стал предлагать персоналу и посетителям гранату. Он извлёк из кармана предмет, похожий на гранату Ф-1, и принялся выяснять, не интересует ли она кого-то из присутствующих? Об этом Лайфу сообщил источник.

Мужчина предлагает гранату посетителям ветеринарной клиники в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Похоже, что пришёл в клинику мужчина с другим вопросом. Сначала он спрашивал у сотрудницы учреждения, не хочет ли она купить у него медицинскую мазь за 50 рублей. Когда та отказалась, он решил предложить содержимое кармана, достав оттуда похожий на гранату предмет.

"Вот такая мазь есть, стоит 50 рублей. Хотите в полцены взять? Это очень важно. Жалко... Ладненько, всего доброго! А вам такие вещи нужны? А вот так? (Достал гранату.) Жалко. Ладненько, всего доброго".

У сотрудницы началась паника, и она не могла отыскать тревожную кнопку. Девушке даже пришлось нагнуться и заглянуть под стол в поисках неё. А в это время "вежливый террорист" решил пообщаться с котиком сидевшего в очереди посетителя ветклиники. Хозяину "пациента с лапками" он тоже предложил "гранату", после чего, поняв, что спроса нет и здесь, озвучил мысль, что пора бы её убрать, а то ещё взорвётся, снова со всеми попрощался и спокойно вышел на улицу.

Всё произошло вечером 29 октября в ветеринарной клинике на улице Дыбенко. Спустя 30 минут после визита необычного клиента полицейские, которых всё же смогла вызвать сотрудница ветеринарной клиники, по горячим следам задержали его и доставили в отдел полиции. У задержанного при себе оказался макет гранаты Ф-1, не содержащий взрывчатых средств и средств подрыва. На него был составлен протокол по статье 20.1 части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).