В Киеве при взрыве гранаты в частном доме погибли два человека

Мужчина и женщина скончались в Киеве в результате взрыва ручной гранаты в частном доме. Находившийся неподалёку брат погибшего отделался ранениями, за его жизнь борются медики. Об инциденте со ссылкой на данные полиции сообщил украинский телеканал ТСН.

По сведениям правоохранителей, трагедия произошла в Днепропетровском районе столицы. Стражи правопорядка установили, что одной из жертв оказался боец Вооружённых сил Украины.