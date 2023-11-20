В Киеве при взрыве гранаты в частном доме погибли два человека
СМИ: Взрыв гранаты в Киеве унёс жизни двух человек, ещё один попал в больницу
Мужчина и женщина скончались в Киеве в результате взрыва ручной гранаты в частном доме. Находившийся неподалёку брат погибшего отделался ранениями, за его жизнь борются медики. Об инциденте со ссылкой на данные полиции сообщил украинский телеканал ТСН.
По сведениям правоохранителей, трагедия произошла в Днепропетровском районе столицы. Стражи правопорядка установили, что одной из жертв оказался боец Вооружённых сил Украины.
"В результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Ещё один мужчина — брат погибшего — получил ранения, его госпитализировали врачи", — сказано в сообщении.
Похожий случай в начале ноября произошёл в Киевской области. Там взрыв гранаты в частном доме унёс жизнь 39-летнего помощника главкома ВСУ Валерия Залужного. Позже выяснилось, что взрывоопасное устройство военному подарили коллеги на день рождения.
t.me / "Политика Страны"