В Волгограде бабушка подорвалась на гранате на собственном участке
В Волгограде устанавливают, кто и зачем подорвал пожилую женщину на её собственном участке. По данным SHOT, всё произошло сегодня утром, когда 71-летняя бабушка решила заняться в огороде хозяйственными делами. Она взяла и покатила садовую тележку, прислонённую к сараю, после чего услышала оглушительный взрыв.
Женщину госпитализировали с сотрясением, переломами правых бедра и плеча, а также множественными осколочными ранениями. Сейчас за её жизнь борются врачи.
Эксперты внимательно изучили участок и нашли рядом с раскуроченной тележкой металлические обломки, предварительно, принадлежащие гранате РГД-5. Как она туда попала, выясняется.
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А в Краснодарском крае мальчику оторвало два пальца гранатой, найденной им в тумбочке отца. Оказалось, что её мужчина хранил 25 лет.
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