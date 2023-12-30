Богомаз сообщил о пяти сбитых беспилотниках над Брянской областью
Пять украинских беспилотников сбито над Брянском и Брянским районом. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — написал глава области, позднее добавив о ещё трёх сбитых дронах.
По предварительной информации, пострадавших нет. Места падения БПЛА исследуют оперативные и экстренные службы.
За день и вечер 29 декабря над Брянской областью сбили четыре беспилотника. Инциденты произошли в Стародубском муниципальном округе, а также в Унечском и Навлинском районах.
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