Богомаз сообщил о пяти сбитых беспилотниках над Брянской областью

Пять украинских беспилотников сбито над Брянском и Брянским районом. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — написал глава области, позднее добавив о ещё трёх сбитых дронах.

По предварительной информации, пострадавших нет. Места падения БПЛА исследуют оперативные и экстренные службы.