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29 декабря, 21:53

Богомаз сообщил о пяти сбитых беспилотниках над Брянской областью

Пять украинских беспилотников сбито над Брянском и Брянским районом. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — написал глава области, позднее добавив о ещё трёх сбитых дронах.

По предварительной информации, пострадавших нет. Места падения БПЛА исследуют оперативные и экстренные службы.

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За день и вечер 29 декабря над Брянской областью сбили четыре беспилотника. Инциденты произошли в Стародубском муниципальном округе, а также в Унечском и Навлинском районах.

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Getty Images / alxpin

Артур Лапсаков
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