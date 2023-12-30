Путину доложили об атаке Украины на Белгород, жертвами которой стали 10 человек
Песков сообщил, что Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду
Президенту РФ Владимиру Путину уже представлен доклад об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода", — сказал представитель Кремля.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что удары пришлись на жилые сектора. После атаки в центре города было минимум три пожара — возле кинотеатра "Победа", на Соборной площади и на Гражданском проспекте. Под обстрел также попал каток. В городе запустили единую горячую линию для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших.
ТАСС / МЧС России