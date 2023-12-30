Львова-Белова: Четверо детей попали в реанимацию после атаки на Белгород

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. взяла под контроль оказание помощи пострадавшим в Белгороде детям. Она находится на связи с профильными ведомствами города, где от украинских обстрелов погибли два ребёнка, а 17 получили ранения.

"Страшная трагедия в Белгороде. Нахожусь на связи с профильными ведомствами. В областной больнице, куда привезли пострадавших от обстрелов со стороны Украины детей, работает уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых. По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжёлом состоянии. Всего ранены 17 детей", — написала омбудсмен в Телеграме, добавив, что всем детям оказывают должную помощь.