Турчак назвал атаку на Белгород терактом, который не останется безнаказанным
Атака на Белгород — теракт, который не останется безнаказанным, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что ЕР поможет жителям, пострадавшим в результате обстрела центра города.
"Соболезнования близким погибших и пострадавших <…>. Этот теракт не останется безнаказанным", — написал он в своём телеграм-канале.
Он отметил, что волонтёры от партии уже работают на месте проишествия. По его словам, они помогают медикам и спасателям, а также оказывают психологическую поддержку местным жителям.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке.
ТАСС / Михаил Терещенко