Турчак назвал атаку на Белгород терактом, который не останется безнаказанным

Атака на Белгород — теракт, который не останется безнаказанным, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что ЕР поможет жителям, пострадавшим в результате обстрела центра города.

"Соболезнования близким погибших и пострадавших <…>. Этот теракт не останется безнаказанным", — написал он в своём телеграм-канале.