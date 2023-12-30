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30 декабря, 15:11
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Минобороны раскрыло запрещённое оружие Украины для удара по Белгороду и обещало возмездие

МО РФ: ВСУ били по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении и снарядами Vampire

Минобороны России сообщило, что Украина предприняла попытку неизбирательного ракетного удара по Белгороду с помощью ракет в кассетном снаряжении и снарядов Vampire.

"Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены", — рассказали в ведомстве.

Однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду, в результате чего погибли 14 человек и были ранены 108. Минобороны заявило также, что в случае прямого попадания ракет с кассетным снаряжением последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми. Там уверены, что киевский режим пытается этим преступлением отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать Россию на подобные действия.

"Подчёркиваем, что Вооружённые силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным!" обещало Министерство обороны.

МЧС: При атаке на Белгород погибли 14 человек, пострадавших — 108
МЧС: При атаке на Белгород погибли 14 человек, пострадавших — 108

Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до десяти. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке.

Обложка ©

Getty Images / Suryanto Suryanto / Anadolu Agency

Андрей Бражников
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