Минобороны России сообщило, что Украина предприняла попытку неизбирательного ракетного удара по Белгороду с помощью ракет в кассетном снаряжении и снарядов Vampire.

"Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены", — рассказали в ведомстве.

Однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду, в результате чего погибли 14 человек и были ранены 108. Минобороны заявило также, что в случае прямого попадания ракет с кассетным снаряжением последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми. Там уверены, что киевский режим пытается этим преступлением отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать Россию на подобные действия.