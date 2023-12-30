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30 декабря, 14:27

Собянин назвал бессмысленным, жестоким терактом обстрел Белгорода и предложил помощь

Собянин заявил о готовности оказать помощь в восстановлении Белгорода

Мэр Москвы Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Максим Блинов

Мэр Москвы Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Максим Блинов

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бессмысленным, жестоким терактом обстрел Белгорода, в результате которого погибли 10 человек, и заявил о готовности столицы оказать всю необходимую помощь региону.

"В Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный, жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ. С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", — написал градоначальник.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что удары пришлись на жилые секторы. После атаки в центре города было минимум три пожара — возле кинотеатра "Победа", на Соборной площади и на Гражданском проспекте. Под обстрел также попал каток. В городе запустили единую горячую линию для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших.

Андрей Бражников
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