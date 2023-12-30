Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за террористической атакой ВСУ по Белгороду стоит Великобритания. По её словам, осознав абсолютное отсутствие шансов добиться успехов для ВСУ на поле боя, англосаксы обратились к тактике террора мирного населения.

"За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооружёнными силами Украины провалено. Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на "победу на поле боя", — подчеркнула Захарова.