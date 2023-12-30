Захарова: За терактом ВСУ в Белгороде стоит Великобритания
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © t.me / Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за террористической атакой ВСУ по Белгороду стоит Великобритания. По её словам, осознав абсолютное отсутствие шансов добиться успехов для ВСУ на поле боя, англосаксы обратились к тактике террора мирного населения.
"За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооружёнными силами Украины провалено. Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на "победу на поле боя", — подчеркнула Захарова.
Дипломат возложила вину за теракт и на те государства ЕС, которые продолжают поставлять вооружения киевским террористам для применения в том числе и против мирных жителей.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Также сообщалось о том, что Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.