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30 декабря, 16:05
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Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород

Россия созвала внеплановое заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду, который унёс жизни 14 человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН — Россия запросила заседание Совбеза", — заявила дипломат.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь уточнил, что заседание СБ по Белгороду запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) сегодня, 30 декабря. Москва также хочет присутствия постпреда Чехии, который должен объясниться за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители.

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Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке.

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Андрей Бражников
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