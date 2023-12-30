Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород

Россия созвала внеплановое заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду, который унёс жизни 14 человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь уточнил, что заседание СБ по Белгороду запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) сегодня, 30 декабря. Москва также хочет присутствия постпреда Чехии, который должен объясниться за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители.