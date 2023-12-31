Гладков: Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 24

Количество погибших в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть ещё один погибший ребёнок. Ещё один раненый умер в больнице, не приходя в сознание", — написал он в своём телеграм-канале.