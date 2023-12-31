Гладков: Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 24
Количество погибших в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть ещё один погибший ребёнок. Ещё один раненый умер в больнице, не приходя в сознание", — написал он в своём телеграм-канале.
В настоящее время врачи оказывают всю необходимую помощь 108 пострадавшим. Кроме того, в результате обстрела ВСУ оказались повреждены 37 жилых домов и 453 квартиры, а также три домовладения и семь соцобъектов. Помимо этого, повреждены 53 авто.
Как уже сообщал Лайф, накануне Белгород подвергся ракетной атаке с украинской стороны, в результате которой местных жителей даже попросили спуститься в укрытия. Также была запущена единая горячая линия. По поручению президента РФ Владимира Путина в город вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а глава СК Александр Бастрыкин направил группу криминалистов из Москвы. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку бессмысленным и жестоким терактом, а первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что он не останется безнаказанным. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за терактом стоит Великобритания.
ТАСС / Павел Колядин