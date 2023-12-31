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31 декабря, 07:49

Гладков: Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 24

Количество погибших в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть ещё один погибший ребёнок. Ещё один раненый умер в больнице, не приходя в сознание", — написал он в своём телеграм-канале.

Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности
Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности

В настоящее время врачи оказывают всю необходимую помощь 108 пострадавшим. Кроме того, в результате обстрела ВСУ оказались повреждены 37 жилых домов и 453 квартиры, а также три домовладения и семь соцобъектов. Помимо этого, повреждены 53 авто.

Как уже сообщал Лайф, накануне Белгород подвергся ракетной атаке с украинской стороны, в результате которой местных жителей даже попросили спуститься в укрытия. Также была запущена единая горячая линия. По поручению президента РФ Владимира Путина в город вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а глава СК Александр Бастрыкин направил группу криминалистов из Москвы. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку бессмысленным и жестоким терактом, а первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что он не останется безнаказанным. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за терактом стоит Великобритания.

Камеры сняли, как мать закрыла собой двоих детей при ракетной атаке на Белгород
Камеры сняли, как мать закрыла собой двоих детей при ракетной атаке на Белгород
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ТАСС / Павел Колядин

Николь Вербер
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