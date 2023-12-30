Камеры сняли, как мать закрыла собой двоих детей при ракетной атаке на Белгород

Камеры уличного видеонаблюдения в Белгороде засняли пример подлинной материнской любви во время сегодняшнего ракетного удара Украинской армии. Женщина без раздумий закрыла собой двух детей, чтобы защитить их от опасности.

На кадрах видно, что ЧП застало женщину с малышами, один из которых в коляске, на улице. Когда раздаются первые звуки, мать накрывает телом детей и начинает искать пути спасения. Потом она решает, что быстрее бежать без коляски и в спешном порядке вырывает малыша, хватает старшего ребёнка и пускается прочь.