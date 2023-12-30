Камеры сняли, как мать закрыла собой двоих детей при ракетной атаке на Белгород
Камеры уличного видеонаблюдения в Белгороде засняли пример подлинной материнской любви во время сегодняшнего ракетного удара Украинской армии. Женщина без раздумий закрыла собой двух детей, чтобы защитить их от опасности.
Мать закрыла собой двоих детей при ракетной атаке на Белгород. Видео © VK / Belgorod.Camera — онлайн-камеры в Белгороде
На кадрах видно, что ЧП застало женщину с малышами, один из которых в коляске, на улице. Когда раздаются первые звуки, мать накрывает телом детей и начинает искать пути спасения. Потом она решает, что быстрее бежать без коляски и в спешном порядке вырывает малыша, хватает старшего ребёнка и пускается прочь.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.