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30 декабря, 16:55

14 жертв, 100 авто, 22 дома: Гладков представил Путину доклад о последствиях удара ВСУ по Белгороду

Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину об обстановке в регионе после атаки ВСУ. По его словам, на данный момент известно о 14 погибших и 108 пострадавших.

"Доложил об обстановке в городе президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и председателю Правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. 108 человек ранено, из них 15 детей. Пять детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии. 14 человек погибло, трое из них — дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе", — сказал глава региона.

По словам Гладкова, в результате атаки повреждено более 100 автомоблей, большая часть сгорела дотла. Повреждения выявлены в 22 многоквартирных домах, ТЦ и магазинах. Оценка ущерба продолжается. На повреждённых коммуникациях газоснабжения, водоснабжения сейчас работают аварийные бригады. Губернатор перевёл правительство Белгородской области на круглосуточный режим работы для ликвидации последствий.

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Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.

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ТАСС / Максим Блинов

Андрей Бражников
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