14 жертв, 100 авто, 22 дома: Гладков представил Путину доклад о последствиях удара ВСУ по Белгороду
Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину об обстановке в регионе после атаки ВСУ. По его словам, на данный момент известно о 14 погибших и 108 пострадавших.
"Доложил об обстановке в городе президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и председателю Правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. 108 человек ранено, из них 15 детей. Пять детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии. 14 человек погибло, трое из них — дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе", — сказал глава региона.
По словам Гладкова, в результате атаки повреждено более 100 автомоблей, большая часть сгорела дотла. Повреждения выявлены в 22 многоквартирных домах, ТЦ и магазинах. Оценка ущерба продолжается. На повреждённых коммуникациях газоснабжения, водоснабжения сейчас работают аварийные бригады. Губернатор перевёл правительство Белгородской области на круглосуточный режим работы для ликвидации последствий.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.
ТАСС / Максим Блинов