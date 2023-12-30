14 жертв, 100 авто, 22 дома: Гладков представил Путину доклад о последствиях удара ВСУ по Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину об обстановке в регионе после атаки ВСУ. По его словам, на данный момент известно о 14 погибших и 108 пострадавших.

"Доложил об обстановке в городе президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и председателю Правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. 108 человек ранено, из них 15 детей. Пять детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии. 14 человек погибло, трое из них — дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе", — сказал глава региона.