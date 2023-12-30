Культурные мероприятия в Белгороде и Воронеже отменяют после обстрела ВСУ

Культурные мероприятия в Белгороде отменяют после обстрела центра города ВСУ. Мероприятия отменили в Белгородской филармонии, театре кукол, а также в театре имени М.С. Щепкина.

В Белгородской филармонии отменили все события в связи с обстрелами ВСУ. Скрин © VK / Белгородская филармония

"Уважаемые зрители! Спектакль "Необычайные приключения Маши и Вити" в 17:00 сегодня отменён! По возврату денег за билеты опубликуем дополнительное объявление. Берегите себя", — говорится в сообщении театра.

Массовые мероприятия также отменили в приграничном Россошанском районе Воронежской области для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в администрации района.