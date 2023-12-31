Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности
Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Обстановка в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Павел Колядин
В Белгороде звучит воздушная тревога, горожан просят укрыться в убежищах. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", — указал он.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек. Губернатор области сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших.