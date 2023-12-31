Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности

Обстановка в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

В Белгороде звучит воздушная тревога, горожан просят укрыться в убежищах. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.