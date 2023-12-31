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Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности

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Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности

Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

31 декабря, 08:03
Обстановка в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Обстановка в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

В Белгороде звучит воздушная тревога, горожан просят укрыться в убежищах. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", — указал он.

Москва удивлена молчанием генсека ООН после обстрела Белгорода, заявил Небензя
Москва удивлена молчанием генсека ООН после обстрела Белгорода, заявил Небензя

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек. Губернатор области сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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