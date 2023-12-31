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30 декабря, 22:45

Москва удивлена молчанием генсека ООН после обстрела Белгорода, заявил Небензя

Небензя: Россия удивлена молчанием генсека ООН по поводу удара ВСУ по Белгороду

Молчание генсека ООН Антониу Гутерриша об атаке ВСУ на Белгород вызывает удивление. Об этом на заседании Совбеза организации, транслируемом на её сайте, сообщил постоянный представитель России Василий Небензя.

"Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу", — заявил дипломат.

По словам Небензи, обстрелы Украиной мирных городов доказывают агонию режима Зеленского. Он также пообещал, что все причастные к теракту понесут наказание.

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Также в ходе заседания Василий Небензя назвал атаку на Белгород заранее спланированным актом терроризма. По его словам, Брюссель, Вашингтон, Лондон и большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений. Дипломат указал, что Россия будет жёстче реагировать на угрозы, которые поступают в её адрес.

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Лариса Сафронова
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