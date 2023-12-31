Москва удивлена молчанием генсека ООН после обстрела Белгорода, заявил Небензя

Молчание генсека ООН Антониу Гутерриша об атаке ВСУ на Белгород вызывает удивление. Об этом на заседании Совбеза организации, транслируемом на её сайте, сообщил постоянный представитель России Василий Небензя.

"Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу", — заявил дипломат.