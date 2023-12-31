Небензя сделал Западу последнее предупреждение после удара по Белгороду

Россия будет жёстче реагировать на угрозы, которые поступают в её адрес на фоне специальной военной операции. Такое предостережение после удара ВСУ по Белгороду озвучил постпред страны в ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат напомнил иностранным коллегам о целях СВО. Одна из задач заключается в ликвидации всех угроз, которые могут затронуть приграничные регионы РФ. Это касается и четырёх новых субъектов.