Небензя сделал Западу последнее предупреждение после удара по Белгороду
Небензя пригрозил ужесточением реакции России на угрозы после удара по Белгороду
Россия будет жёстче реагировать на угрозы, которые поступают в её адрес на фоне специальной военной операции. Такое предостережение после удара ВСУ по Белгороду озвучил постпред страны в ООН Василий Небензя.
Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат напомнил иностранным коллегам о целях СВО. Одна из задач заключается в ликвидации всех угроз, которые могут затронуть приграничные регионы РФ. Это касается и четырёх новых субъектов.
"Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жёстче будем действовать мы. Думаю, всем должно быть понятно", — отметил Небензя.
Также в рамках заседания Небензя призвал Запад "не прикидываться" и признать свою причастность к преступлениям Киева. Обстрел Белгорода же, жертвами которого стал 21 человек, дипломат назвал спланированным актом терроризма.
UN Photo / Ariana Lindquist