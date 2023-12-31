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30 декабря, 22:13

Небензя сделал Западу последнее предупреждение после удара по Белгороду

Небензя пригрозил ужесточением реакции России на угрозы после удара по Белгороду

Россия будет жёстче реагировать на угрозы, которые поступают в её адрес на фоне специальной военной операции. Такое предостережение после удара ВСУ по Белгороду озвучил постпред страны в ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат напомнил иностранным коллегам о целях СВО. Одна из задач заключается в ликвидации всех угроз, которые могут затронуть приграничные регионы РФ. Это касается и четырёх новых субъектов.

"Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жёстче будем действовать мы. Думаю, всем должно быть понятно", — отметил Небензя.

Как на Западе отреагировали на крупный теракт ВСУ в Белгороде
Как на Западе отреагировали на крупный теракт ВСУ в Белгороде

Также в рамках заседания Небензя призвал Запад "не прикидываться" и признать свою причастность к преступлениям Киева. Обстрел Белгорода же, жертвами которого стал 21 человек, дипломат назвал спланированным актом терроризма.

Обложка ©

UN Photo / Ariana Lindquist

Илья Пушкарев
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