Небензя назвал атаку на Белгород заранее спланированным актом терроризма

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство государств Евросоюза, США, а также Великобритания являются соучастниками совершаемых Украиной преступлений.

"Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь. Брюссель наравне с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений", — сказал дипломат на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Белгорода.