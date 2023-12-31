Небензя назвал атаку на Белгород заранее спланированным актом терроризма
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство государств Евросоюза, США, а также Великобритания являются соучастниками совершаемых Украиной преступлений.
"Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь. Брюссель наравне с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений", — сказал дипломат на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Белгорода.
По словам Небензи, удар по центру Белгорода был преднамеренным актом терроризма, направленным на мирных граждан. Он был заранее спланирован и тщательно подготовлен, уверен дипломат.
Напомним, удар по центральной части Белгорода произошёл 30 декабря. На данный момент известно о 20 жертвах, более ста человек пострадали. Все культурные мероприятия в городе отменены. По данным МИД РФ, за терактом стоят спецслужбы Запада.
t.me / Постпредство России при ООН