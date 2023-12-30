В ООН назвали неприемлемыми атаки на мирное население после удара по Белгороду
Работа МЧС на месте обстрела в Белгороде. Обложка © МЧС России
Атаки на мирное население и инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право и должны быть немедленно прекращены и осуждены. Это заявили представители офиса генерального секретаря ООН, комментируя обстрел ВСУ Белгорода.
"Атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены и, безусловно, должны быть осуждены", — сказано в заявлении.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.