Москалькова потребовала у международных инстанций осудить теракт ВСУ в Белгороде

Удар ВСУ по Белгороду является грубейшим нарушением прав человека, а международным инстанциям необходимо осудить эту атаку и сделать всё возможное, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. Об этом в личном телеграм-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.