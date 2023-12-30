Москалькова потребовала у международных инстанций осудить теракт ВСУ в Белгороде
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Удар ВСУ по Белгороду является грубейшим нарушением прав человека, а международным инстанциям необходимо осудить эту атаку и сделать всё возможное, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. Об этом в личном телеграм-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Считаю это варварское нападение высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека... Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций", — написала она.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.