Медведев обещал кару "тварям", отдавшим приказ бить по Белгороду
Медведев: Теракт Киева в Белгороде продиктован бессилием бандеровцев на поле боя
Кровавая террористическая атака Киева по Белгороду продиктована бессилием бандеровского режима на поле боя. Такое заявление в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обстрел украинскими войсками, повлёкший жертвы среди мирных горожан.
"Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших", — написал он.
Медведев также подчеркнул, что Москва не уподобится Киеву и не станет мстить, нанося целенаправленные удары по мирному населению. При этом, по его мнению, кто-нибудь вроде главы киевского режима Владимира Зеленского был бы только рад, если бы Российская армия в качестве ударов возмездия сровняла центр Киева с землёй, как это делает Израиль в секторе Газа. Это бы стало крайне убедительным аргументом в пользу Украины при очередных попытках выпросить помощь у Запада.
"В пятницу Российская армия нанесла серьёзный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима. Боевая работа будет продолжена. А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока ещё контролируют", — подытожил зампред Совбеза РФ.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.
ТАСС / Екатерина Штукина