Медведев также подчеркнул, что Москва не уподобится Киеву и не станет мстить, нанося целенаправленные удары по мирному населению. При этом, по его мнению, кто-нибудь вроде главы киевского режима Владимира Зеленского был бы только рад, если бы Российская армия в качестве ударов возмездия сровняла центр Киева с землёй, как это делает Израиль в секторе Газа. Это бы стало крайне убедительным аргументом в пользу Украины при очередных попытках выпросить помощь у Запада.