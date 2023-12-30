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Опубликовано 30 декабря 2023, 18:19
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Медведев обещал кару "тварям", отдавшим приказ бить по Белгороду

Медведев: Теракт Киева в Белгороде продиктован бессилием бандеровцев на поле боя

Кровавая террористическая атака Киева по Белгороду продиктована бессилием бандеровского режима на поле боя. Такое заявление в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обстрел украинскими войсками, повлёкший жертвы среди мирных горожан.

"Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших", написал он.

Медведев также подчеркнул, что Москва не уподобится Киеву и не станет мстить, нанося целенаправленные удары по мирному населению. При этом, по его мнению, кто-нибудь вроде главы киевского режима Владимира Зеленского был бы только рад, если бы Российская армия в качестве ударов возмездия сровняла центр Киева с землёй, как это делает Израиль в секторе Газа. Это бы стало крайне убедительным аргументом в пользу Украины при очередных попытках выпросить помощь у Запада.

"В пятницу Российская армия нанесла серьёзный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима. Боевая работа будет продолжена. А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока ещё контролируют", подытожил зампред Совбеза РФ.

Россия наносит "удары возмездия" по Украине из Белгорода
Россия наносит "удары возмездия" по Украине из Белгорода

Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.

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ТАСС / Екатерина Штукина

Юрий Лысенко
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