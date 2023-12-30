МИД обвинил в организации теракта ВСУ в Белгороде британских и американских консультантов

Американские и британские консультанты причастны к организации теракта ВСУ в Белгороде, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что Запад регулярно подстрекает власти Украины к совершению "кровавых преступлений".

"К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны ЕС, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями", — сказано в сообщении в телеграм-канале министерства.

В ведомстве подчеркнули, что каждый виновный понесёт наказание за деяния. Там отметили, что теракт будут расследовать в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования ВСУ запрёщенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок смертоносного оружия.