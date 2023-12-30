МИД обвинил в организации теракта ВСУ в Белгороде британских и американских консультантов
МИД РФ: К организации теракта ВСУ в Белгороде причастны США и Британия
Американские и британские консультанты причастны к организации теракта ВСУ в Белгороде, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что Запад регулярно подстрекает власти Украины к совершению "кровавых преступлений".
"К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны ЕС, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями", — сказано в сообщении в телеграм-канале министерства.
В ведомстве подчеркнули, что каждый виновный понесёт наказание за деяния. Там отметили, что теракт будут расследовать в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования ВСУ запрёщенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок смертоносного оружия.
В МИД призывали правительства и международные организации всех стран мира осудить этот теракт. Там также отметили, что игнорирование в ответ на произошедшее будет приравниваться к пособничеству террористам.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.
ТАСС / Павел Колядин