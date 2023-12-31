Число погибших при ударе по Белгороду выросло до 20
Разрушения в Белгороде после атаки украинских военных. Обложка © ТАСС / Павел Колядин
Число погибших при ударе украинской стороны по Белгороду выросло до 20. Об этом говорится в опубликованном в телеграм-канале МЧС России сообщении.
"По уточнённой информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек", — сказано в записи.
Напомним, ВСУ ударили по центру Белгорода 30 декабря. ООН осудила киевский режим, назвав обстрелы мирных объектов неприемлемыми. По данным МИД РФ, за терактом стоят спецслужбы Запада. Все культурные мероприятия в городе отменены. Минобороны раскрыло запрещённое оружие Украины для удара по Белгороду и обещало возмездие.