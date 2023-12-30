Ростов-на-Дону поддержал белгородцев гигантским сообщением на фасаде стадиона

Ростов-на-Дону выразил поддержку белгородцам, которые 30 декабря были атакованы Вооружёнными силами Украины. Слова солидарности высветились на фасаде стадиона "Ростов-арена".

На опубликованных кадрах видно, что бегущая надпись расположена на фоне гигантского триколора. Она гласит: "Белгород, мы с тобой".