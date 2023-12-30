Ростов-на-Дону поддержал белгородцев гигантским сообщением на фасаде стадиона
Слова поддержки белгородцам после атаки появились на фасаде "Ростов-арены"
Ростов-на-Дону выразил поддержку белгородцам, которые 30 декабря были атакованы Вооружёнными силами Украины. Слова солидарности высветились на фасаде стадиона "Ростов-арена".
На опубликованных кадрах видно, что бегущая надпись расположена на фоне гигантского триколора. Она гласит: "Белгород, мы с тобой".
Ростов-на-Дону поддержал белгородцев после атаки ВСУ. Видео © VK / Ростов-на-Дону | Онлайн
Удар по центру Белгорода был нанесён украинскими боевиками в субботу. По уточнённым данным, жертвами атаки стали 18 человек, ещё 111 горожан получили ранения. ООН осудила киевский режим, назвав обстрелы мирных объектов неприемлемыми. По данным МИД РФ, за терактом стоят спецслужбы Запада. Все культурные мероприятия в городе отменены.