МЧС: Количество погибших в Белгороде выросло до 18 человек, пострадали 111
Количество погибших в Белгороде после обстрела ВСУ выросло до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
Всего в результате ударов по центру города пострадали 111 жителей, уточнили в ведомстве.
Напомним, удар по Белгороду со стороны ВСУ произошёл 30 декабря. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород. Минобороны раскрыло запрещённое оружие Украины для удара по Белгороду и обещало возмездие.
ТАСС / Павел Колядин