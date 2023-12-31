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30 декабря, 21:51

Число погибших при атаке на Белгород выросло до 21, трое из них — дети

Гладков сообщил о 21 погибшем в результате атаки на Белгород

В результате удара Украины по Белгороду погиб 21 человек, трое из которых дети. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжёлом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек", — написал глава региона.

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Различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трёх частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди которых школа, лицей и детский сад, добавил Гладков. Установлены владельцы 51 повреждённого автомобиля. Работы по оценке ущерба продолжаются.

Напомним, удар по центральной части Белгорода ВСУ нанесли 30 декабря. Все культурные мероприятия в городе отменены. По данным МИД РФ, за терактом стоят спецслужбы Запада. Минобороны раскрыло запрещённое оружие Украины для удара по Белгороду и обещало возмездие.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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