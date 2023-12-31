Число погибших при атаке на Белгород выросло до 21, трое из них — дети

В результате удара Украины по Белгороду погиб 21 человек, трое из которых дети. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжёлом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек", — написал глава региона.